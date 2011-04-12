У Харкова з’являться ще два міста-побратима

Харків. 11 квітня. УНІАН. Місто Газіантеп (Туреччина) та місто Цетіне (Чорногорія) стануть новими містами-побратимами Харкова.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це поінформувала заступник начальника відділу міжнародних проектів та туризму Харківської міськради Юлія ЗАХОВАЄА.

За її словами, відповідні протоколи будуть підписані між містами під час проведення IV Міжнародного туристичного форуму «Харків: партнерство в туризмі», який пройде в Харкові 15-16 квітня.

«Тепер у Харкова буде двадцять міст-побратимів, однак для нас основна мета не збільшення їхньої кількості, а здійснення тих перспективних проектів, які ми можемо реалізовувати разом з цими містами», - сказала Ю.ЗАХОВАЄВА.