На ремонт доріг Харківщини виділено 87 млн. грн.

Харків. 19 травня. УНІАН. На ремонт доріг у Харківські області цього року виділено 87 млн. грн.

Як передає кореспонденту УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, субвенція в розмірі 87 млн. грн. нещодавно надійшла з державного бюджету і вже розподілена. Кошти підуть на підготовку доріг до Євро-2012, а також на утримання та реконструкцію шляхів у міста обласного значення.

«Цього року ми обрали таку філософію, що з 87 мільйонів гривень частина грошей піде на підготовку доріг Харкова до Євро-2012, а іншу частину направимо на масштабний ремонт і реконструкцію доріг шести міст обласного значення, щоб як мінімум 5 років більше до них не повертатися», - сказав М.ДОБКІН.

Він наголосив, що пріоритетне фінансування отримають «ті, хто максимально готовий до ремонту і має готові проекти». При цьому губернатор назвав міста Чугуїв і Лозову. «Вони отримають приблизно по 7-8 мільйонів гривень», - зазначив М.ДОБКІН.

За даними керівника області, 16 травня надійшла інформація про те, що ще одна субвенція в розмірі 40 млн. грн. надійде до Харківської області. З них 38 млн. грн. буде спрямовано на ремонт доріг у Харкові, 2 млн. грн. - на ремонт доріг у районному центрі м. Куп`янськ.