Харківські чиновники поїхали на навчання до Сінгапуру

Харків. 23 травня. УНІАН. 22-28 травня делегація з 20 державних службовців Харківської області відвідає Республіку Сінгапур, де навчатиметься у Коледжі Державної Служби Сінгапуру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, до складу делегації ввійшли представники підрозділів обласної державної адміністрації, виконкому міської ради, районних державних адміністрацій, депутати міської та обласної рад.

На зустрічі перед від’їздом голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН зустрівся з учасниками делегації, побажав їм ефективного навчання та успіхів у подальшій роботі.

«Ми виконуємо доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і одними з перших в Україні відправляємо наш молодий десант для отримання абсолютно інших знань», - сказав М.ДОБКІН.

«Ви одними з перших отримаєте можливість зовсім по-новому подивитися на систему державного управління, - додав губернатор, - і це разом з вашими працьовитістю та відповідальністю дасть вам в майбутньому хороші можливості для подальшого кар`єрного зростання».

У ході навчання молоді фахівці ознайомляться із сучасними моделями державного управління в питаннях сталого розвитку територій та міст, бюджетного та ресурсного менеджменту, а також управління у сфері муніципального житлово-комунального господарства. Крім цього, харківським держслужбовцям будуть представлені основи унікальної концепції ефективного державного менеджменту, яка стала однією з важливих умов стрімкого економічного зростання Сінгапуру, повідомили у прес-службі.