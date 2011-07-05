Добкін і Кернес подарують Севастополю «миллион алых роз»

Харків. 5 липня. УНІАН. Харків, а також Київ підтримали ініціативу Донецька і Луцька та придбають безоплатно для Севастополя 10 і 5 тисяч кущів троянд, відповідно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА.

Причому, уточнив він, з боку Харкова - «окремо мер і окремо обласний губернатор».

Як сказав В.ЯЦУБА, «ми постараємося підготуватися, щоб восени висадити ці троянди», і додав: «Найбільше троянд вирощують в Артемовську (Донецька область), Києві і Одесі».

Керівник Севастополя нагадав, що першим з ініціативою про передачу Севастополю 5 тисяч кущів троянд виступив міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО. «Після цього - Луцьк, 5 тисяч», - сказав В.ЯЦУБА.