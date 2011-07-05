Харківські чорнобильці вирушили на Київ

Харків. 5 липня. УНІАН. Близько 100 представників чорнобильських організацій Харкова вирушили на всеукраїнську акцію протесту до Києва.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильський Спас» Борис КОРОТКОВ.

За його словами, 6 липня на вул. Банковій перед Адміністрацією Президента України «Союз чорнобильців України» влаштовує всеукраїнську акцію протесту проти прийняття закону №7562 «Про гарантії держави про виконання рішень суду», згідно з яким розмір пенсій чорнобильців, дітей війни та військових пенсіонерів визначатиметься не законодавчо, а відповідною постановою Кабінету міністрів України.

Б.КОРОТКОВ висловив побоювання, що Кабмін зменшить розмір соціального забезпечення зазначених категорій громадян, якщо законопроект №7562, який планується винести на розгляд Верховної ради України 7 липня, буде ухвалено.

Він зауважив, що до Києва харківські чорнобильці вирушать на автомобілях та залізницею і братимуть участь у акції протесту один день.

Як повідомляв УНІАН, з 26 січня по 14 лютого в Харкові представники чорнобильських ветеранських організацій провели мітинг з вимогою зберегти їхні соціальні пільги. Учасники акції вимагали не ухвалювати зареєстрований 14 січня у Верховній раді законопроект №7562 «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», згідно з яким, за словами активістів, «урізаються пільги чорнобильців, дітей війни, ветеранів праці, ветеранів силових структур та інших».

Як відомо, у парламенті зареєстровано урядовий законопроект, яким пропонується обмежити або скасувати соціальні пільги для багатьох категорій населення. Так, планується обмежити або скасувати пільги для шахтарів, лікарів, вчителів, науковців, ветеранів війни, інвалідів війни, чорнобильців усіх категорій, учасників бойових дій, ветеранів праці та багатьох інших категорій. У проекті пропонується не вказувати в законах конкретні обсяги пільг та механізми їх надання, а пропонується передбачити, що обсяг пільг визначатиметься рішеннями уряду.