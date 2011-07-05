В Харківській області до кінця року буде придбано житло для чорнобильців - Шурма

Харків. 5 липня. УНІАН. До кінця року в Харківській області буде придбано житло для потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Про це поінформував заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА, повідомили кореспонденту УНІВАН у пре-службі ОДА.

За його словами, Міністерство з надзвичайних ситуацій України передбачає виділити Харківській області 1455 тис. грн. для закупівлі житла сім’ям, з яких одна сім’я з дитиною, що стала інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи, та чотири сім’ї з інвалідами I групи, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та сім’ям, які стали на житлову чергу до 1 січня 2000 року.

Згідно з Указом Президента України від 11 жовтня 2010 року №937 «Про заходи, пов’язані з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» постановою Кабінету міністрів України від 28 березня 2011 року №334 «Деякі питання використання у 2011 році державних капітальних видатків» передбачено 35 млн. грн. для будівництва (придбання) житла для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребують поліпшення житлових умов, насамперед сімей з дітьми, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребують особливого догляду, інвалідів I групи, інвалідність яких пов’язано з Чорнобильською катастрофою.