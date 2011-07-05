Добкін попереджає про санкції щодо порушників земельного законодавства

Харків. 5 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН попередив, що законом будуть передбачені санкції проти тих, хто ставиться до землі споживацьки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це губернатор заявив під час виступу на пленарному засіданні обласного семінару-наради з прибирання ранніх зернових культур врожаю 2011 року, яке відбулося в Будинку культури «Дніпро» села Краснопавлівка Лозівського району.

М.ДОБКІН зазначив, що сьогодні мовиться не лише про збирання зернових, а й про земельну реформу, ініційовану Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Губернатор підкреслив, що ця реформа буде сприяти тим, хто хоче працювати на землі, але в той же час, у законодавстві будуть передбачені санкції проти тих, хто ставиться до землі споживацьки.

«Ті, хто не вкладає гроші в землю, будуть цієї землі позбавляться, і це буде прописано в законі», - сказав М.ДОБКІН.