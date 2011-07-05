На Харківщині борги із зарплати зменшилася на 33%

Харків. 5 липня. УНІАН. На Харківщині з початку червня 2011 р. загальна заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася на 32,7% (55,1 млн. грн.) і станом на 1 липня 2011 р. становить 113,5 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови губернатора Ігоря ШУРМУ, з початком цього року загальна заборгованість із зарплати по області зменшилася на 14,3 млн. грн. (на 11,3%).

За його даними, на економічно активних підприємствах борги на початок липня зменшилися на 37,8% (54,9 млн. грн.) - до 90,3 млн. грн. На підприємствах державної форми власності заборгованість зменшилася на 35,8% (на 43,8 млн. грн.) - до 78,6 млн. грн.

Ліквідована заборгованість із виплати заробітної плати на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві (37,6 млн. грн.), на ХДАВП «Завод «Тора» (543,5 тис. грн.), у ВАТ «Книжкова фабрика ім. Фрунзе» (522,1 тис. грн.), на ДП «Харківський облавтодор» (524,5 тис. грн.).

За словами І.ШУРМИ, на підприємствах комунальної форми власності заборгованість зменшилася на 85,3% (на 7 млн. грн.) - до 1,2 млн. грн. Ліквідована заборгованість з виплати зарплати на ХКП «Міськелектротранс» (2,9 млн. грн.), КП «Харківблагоустрій» (1,9 млн. грн.), КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» (1,0 млн. грн.), КП «Куп`янське ВУВКГ» (428,5 тис. грн.), КП «Куп`янський благоустрій» (148,0 тис. грн.).

Також ліквідована заборгованість у ЗАТ «Термолайф» (524 тис. грн.), у ВАТ «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 33» (449,2 тис. грн.), у НВП «Фірма «Сінтал-Д» (438,2 тис. грн.), у ТОВ «Марбел-Рогань» (335,2 тис. грн.), у ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС» (329,5 тис. грн.), у ТОВ «Арго-Трейд» (227,4 тис. грн.), у ВАТ «Харківський завод металевих конструкцій» (226 тис. грн.).