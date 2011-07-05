Число загиблих внаслідок ДТП під Люботином зросло до семи

Харків. 5 липня. УНІАН. Число загиблих внаслідок ДТП, яка сталася 4 липня в Харківській області на трасі Харків – Київ поблизу Люботина, зросло до семи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, вночі у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала під час ДТП.

За уточненими даними, трагедія сталася 4 липня на 457 кілометрі траси «Київ–Харків–Довжанський» поблизу міста Люботина (Харківський район) о 16.35. На шляху не змогли розминутися рейсовий автобус «Mercedes Sprinter» та позашляховик «Toyota Land Cruiser Prado». Внаслідок ДТП загинуло шестеро людей, вісім було доправлено до лікарень.

Мікроавтобус, який виконував рейс за маршрутом «Харків–Черкаси», та позашляховик рухалися у зустрічному напрямку. Водій автомобіля не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода, який, зі слів свідків, перебігав проїзну частину. Після цього автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де лоб у лоб зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП водій та п`ятеро пасажирів автобуса (у тому числі чотирьохрічна дитина) загинули на місці пригоди, а ще шестеро його пасажирів, водій автомобіля «Toyota» та перехожий, які отримали тяжкі тілесні ушкодження (переломи, черепно-мозкові травми, чисельні забиття) були доставлені до медичних закладів міста Харкова.

Правоохоронними органами встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.