У Харкові підпишуть 3-сторонню угоду, спрямовану на розвиток місцевих громад

Харків. 11 липня. УНІАН. У Харкові підпишуть тристоронню угоду, спрямовану на розвиток місцевих громад області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, 12 липня в Харківському регіональному інституті державного управління за участю голови Харківської облради Сергія ЧЕРНОВА, заступника голови облдержадміністрації Юрія САПРОНОВА, міжнародного менеджера Проекту МРГ Саха ДЖЕЙСІНГХА відбудеться регіональний семінар, яким розпочнеться діяльність другого етапу Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ) в області.

На запрошенням С.ЧЕРНОВА для участі в семінарі до Харкова приїде координатор системи ООН в Україні Адам ОЛІВ’Є.

Під час заходу будуть представлені особливості діяльності другої фази Проекту та підписано угоду про партнерство між обласною радою, облдержадміністрацією та Програмою розвитку ООН. Керівництво Проекту представить умови партнерства, а також оголосить конкурс відбору 8 районів області для участі в Проекті.

Бюджет проекту - 17 млн. євро Він триватиме 4 роки і діятиме в усіх областях України та Автономній республіці Крим.

Місце проведення регіонального семінару: м. Харків, проспект Московський, 75, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ, 1 поверх – конференц-зала. Початок семінару о 11.00. Реєстрація учасників і журналістів розпочинається о 10.30.