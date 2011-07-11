Маркевич: була рівна і гарна гра

Харків. 11 липня. УНІАН. Головний тренер ФК «Металіст» Мирон МАРКЕВИЧ провів першу післяматчову прес-конференцію нового чемпіонату України сезону 2011/2012 після зустрічі харківського клубу з київським «Динамо».

- Як для першого матчу досить непогано грали обидві команди. Хоча, звичайно, на зборах трохи іншу схему ми награвали... Але у Тайсона травма, Олійник вже в «Дніпрі»... Довелося новий малюнок гри вигадувати. Перший тайм був рівний. «Динамо» створювало моменти, ми могли забити і другий гол, ну а в другому таймі вже кияни могли забивати другий гол. Повторюся, рівна і гарна гра була.

Чому не грав Торрес?

Сертифікат не прийшов з Аргентини... Він награвався на зборах, але, на жаль, сьогодні три футболісти випали.

Що з Обрадовичем?

Березовчук у непоганій формі, вирішили поставити його. Хоча, Обрадович теж добре виглядав на зборах.

Ви більше розраховували на нічию чи мали надію перемогти?

Гамаю, і «Динамо», і ми сподівалися на перемогу, але нічия в Києві - непоганий результат.

Як справи з Бланко?

У серпні він з`явиться в Україні і працюватиме разом з командою.

Як ви ставитеся до нових зачісок Вільягри і Тайсона?

Дуже спокійно, я вже до всього звик. Зараз молодь робить усе, що завгодно (сміється). У наш час, напевно, за таке на 15 діб посадили б (сміх у залі).