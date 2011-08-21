Металіст виграв у донецького Металурга

Харків. 21 серпня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу завдав поразки на своєму полі донецькому Металургу.

Матч, який щойно завершився у Харкові на стадіоні «Металіст», закінчився з рахунком 2:0 на користь харкІв`ян.

Обидва голи забив форвард «Металіста», аргентинський легіонер Крістальдо (14, 35).

Це була «непроста гра», сказав, коментуючи сьогоднішній матч, головний тренер харівськго клубу Мирон МАРКЕВИЧ. За його словами, у Металурга «були два стопроцентні моменти», і суперник міг забити. На запитання, чи приберігала команда сили для наступної зустрічі з французьким Сошо у Лізі Європи, М.МАРКЕВИЧ зазначив, що для Металіста «Чемпіонат України на першщому містці».

Склад Металіста: Горяїнов, Фініньо, Торсигльєрі, Папа Гуйє, Вільягра, Валяєв, Шелаєв, Соса (Обрадовіч 79), Тайсон (Едмар 57), Девіч, Крістальдо (Ткачов 74). Запас: Старцев, Торрес, Романчук, Пшеничних.

Набравши в семи турах 15 очок, Металіст перемістився на другу сходинку Турнірної таблиці. У ці хвилини в Києві розпочинається матч Динамо – Кривбас, результат якого остаточно вирішить, хто залишиться на другому місці. Сьогодні попереду Шахтар – 19 очок. Динамо до початку 7-го туру мало 14 очок.

Наступну гру національної першості Металіст проведе 28 серпня у Львові з Карпатами.