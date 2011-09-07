Колесников відмовився інспектувати Гоптівку

Харків. 7 вересня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ незадоволений підготовкою харківських прикордонників до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після відкриття тренувальної бази до Євро-2012 у Харкові, коментуючи відмову інспектувати пропускний пункт «Гоптівка» на кордоні України та Росії.

Б.КОЛЕСНИКОВ підкреслив, що уряд уже виділив близько 40 млн. грн. для підготовки до Євро-2012 КПП «Гоптівка», однак ці кошти через «вину підрядників» не освоєні.

«Уряд виділив кордону близько 40 млн. грн., і вони досі не освоєні. Йде війна між підрядниками. Прикордонна служба має підготуватися до Євро і, маючи гроші, не може цього зробити», - зауважив Б.КОЛЕСНИКОВ.

Віце-прем’єр повідомив, що у другій декаді жовтня уряд проведе нараду з Державною прикордонною службою, на якій будуть обговорюватися питання підготовки до Євро-2012.

«Я гадаю, Президент вживатиме більш жорсткі заходи по відношенню до тих, хто не виконує зобов’язання», - підкреслив Б.КОЛЕСНИКОВ, говорячи про проблеми підготовки КПП «Гоптівка» до Євро-2012.