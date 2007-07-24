Литвин запевняє, що 2008 року відбудуться дострокові місцеві вибори

Лідер Народної партії, колишній голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН упевнений, що наступного року відбудуться дострокові місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, 23 липня на прес-конференції у Севастополі В.ЛИТВИН заявив: «Дострокові вибори до місцевих рад не лише можливі, а вони будуть. Про це сьогодні не говорять, але як тільки закінчаться вибори (до ВР України), сформується коаліція, вони зроблять все, щоб зачистити територію на свою користь».

Аргументуючи свою думку, В.ЛИТВИН додав: «Справа в тому, що ті розборки, які продовжувалися з самого початку формування коаліції до сьогоднішнього дня, вони не дали свободи маневру для вирішення кадрових питань на місцях. Боротьба за регіони поки що не розгорнулася. Вона зараз буде проходити в процесі дострокових виборів».

«А те, що вони (вибори до місцевих рад—УНІАН) будуть, я думаю, що це однозначно. Бо ви знаєте, які йдуть посили і сигнали з боку Європейського Співтовариства. А ви знаєте, як ведуть себе українські політики? Вони відчувають, що не все у них там ладно, і вони думають, що закордон все знає. І насамперед хочуть сподобатися», - вважає лідер Народної партії.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня на прес-конференції у Харкові один з лідерів виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що після парламентських виборів демократична коаліція ініціюватиме проведення дострокових виборів мерів та міських рад Харкова і Києва.

«У разі проходження нашої політичної сили до парламенту і формування демократичної більшості, одним з перших рішень буде ініціювання дострокових виборів до Харківської міської ради і харківського мера», - зазначив він.

В.КИРИЛЕНКО також наголосив, що те саме стосується проведення дострокових виборів до Київської міської ради та перевиборів Київського міського голови.