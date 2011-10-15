У Харкові студенти вийшли на суботник
Кітанін: у вільний час
Харків. 15 жовтня. УНІАН. Близько 500 студентів та курсантів харківських вишів вийшли на загальноміський суботник.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, суботник проходить у найбільших парках і скверах міста.
За словами директора Департаменту комунального господарства міськради Віктора КІТАНІНА, всі студенти працюють у вільний від навчання час або ж приходять після занять.
Під час суботника біля Меморіалу Слави в Лісопарку було вперше випробувано виробничий пилосос з установкою для дроблення опалого листя. За словами В.КІТАНІНА, установку вартістю 20 тис. грн. придбали за кошти міського бюджету.
Він повідомив, що міськвиконком планує придбати ще кілька таких пилососів.
Роботи з очистки території від опалого листя тривають на бульварі Юр’єва, біля Меморіалу Слави в Лісопарку, у саду ім. Шевченка, у скверах Академіка Павлова і Кутакова, а також у сквері на площі Повстання.