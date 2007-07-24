Остаточне рішення у справі Кушнарьова буде прийняте за 2-3 тижні – Синчук

Харків. 24 липня. УНІАН. Слідство у справі загибелі колишнього депутата Верховної ради України Євгена КУШНАРЬОВА незабаром завершиться і остаточне рішення по ній прокуратурою буде прийняте не пізніше, ніж за 2-3 тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції прокурор Харківської області Ввасиль СИНЧУК.

«Остаточне рішення у справі загибелі Євгена КУШНАРЬОВА буде прийняте не більш як через два-три тижні», - сказав В.СИНЧУК.

Прокурор відмітив, що на цей час ще не завершені всі необхідні слідчі дії і експертизи. Зокрема, триває моніторинг мобільного зв’язку 16 січня ц.р. на місці події, встановлюється те, чи не було сторонніх осіб поряд у момент поранення Є.КУШНАРЬОВА.

При цьому В.СИНЧУК додав, що буде вирішуватися, зокрема, доцільність продовження моніторингу мобільного зв’язку, і чи не вплинуть результати на докази і оцінку дій обвинувачуваного.

«Знаючи деякі висновки цієї експертизи, - сказав В.СИНЧУК, - у мене немає точки зору, відмінної від тієї, що була до того, стосовно людини, котра здійснила цей злочин, а також обставин і способу його скоєння».

В.СИНЧУК також повідомив, що медично-судова експертиза майже завершена і за кілька днів відповідно буде оформлена.

Після прес-конференції прокурор зазначив, що він не спростовує жодного з усіх своїх попередніх висловлювань щодо цієї резонансної справи (В.СИНЧУК повідомляв зокрема, що результати слідства вказують на те. що куля влучила в Є.Кушнарьова рикошетом. Прокуророр також робив припущення, що з обвинувачуваного у вбивстві можуть бути зняті обвинувачення - УНІАН).

Коли саме і чи взагалі прокуратура передаватиме справу Є.Кушнарьова до суду, зазначив В.СИНЧУК, буде повідомлено по завершенню слідства.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 р. в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

За фактом смерті Є.Кушнарьова прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за статтею «вбивство з необережності». Згідно з офіційною інформацією прокурора області В.СИНЧУКА, Є.Кушнарьова було поранено пострілом з мисливської рушниці, який скоїв помічник-консультант народного депутата Дмитра ШЕНЦЕВА Дмитро ЗАВАЛЬНИЙ.