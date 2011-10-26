ООН продовжить співпрацю з Харківською областю

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Організації Об’єднаних Націй продовжить співпрацю з Харківською областю, яка триває в рамках програми партнерства з Україною на 2012-2016 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав координатор системи ООН в Україні Адам ОЛІВ`Є на брифінгу за результатами зустрічі з представниками обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.

За його словами, сьогодні сторони розглянули результати імплементації та реалізації першої фази програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та обговорили другу фазу цієї програми.

«Я хотів би подякувати обласній державній адміністрації та обласній раді за те зразкове партнерство і співробітництво, які існують між нами. Я певний, що в рамках програми партнерства на 2012-2016 роки, яка підписана з урядом на початку цього року, це співробітництво триватиме», – сказав А.ОЛІВ`Є.

Він також повідомив, що в рамках візиту делегації Представництва ООН в Україні сьогодні буде підписано Меморандум про взаєморозуміння із Харківським національним університетом ім. Василя Каразіна про введення у навчальні плани та навчальні програми результатів роботи за програмою «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Завтра А.ОЛІВ`Є з нагоди 66-ї річниці ООН виступить із лекцією в Національному економічному університеті.

Коментуючи обговорення результатів імплементації та реалізації першої фази програми, заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ зазначив, що місцеві громади Харківщини беруть активну участь у програмі ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» і зараз розпочингається друга фаза цього проекту. Він повідомив, що в ході 1-ї фази в 23 районах Харківської області було реалізовано 46 проектів на загальну суму 7 млн. грн.

«Сьогодні комісія відпрацювала другу фазу, вже готові до реалізації 23 проекти, у яких братимуть участь 6 районів Харківської області. Ми хочемо дати більше можливості для самостійних рішень для місцевої громади, не розмивати гроші, а укрупнити», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він підкреслив важливість того, що у фінансуванні відібраних проектів беруть участь самі громади: за встановленою схемою, 50% витрат оплачує ООН, 45% - місцеві ради і 5% вартості реалізації проекту має внести громада.



Дуже важливо, що є внесок самих людей, які вибирають, що важливіше у конкретному населеному пункті - поставити енергозберігаючі склопакети в школі чи налаштувати освітлення якоїсь вулиці і так далі. Це дає конкретний результат», - наголосив Ю.САПРОНОВ.