На Харківщині в ДТП загинуло троє пішоходів

Харків. 1 листопада. УНІАН. На Харківщині протягом доби в дорожньо-транспортних пригодах загинуло троє пішоходів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ в Харківській області.

30 жовтня о 17.55 на автошляху «Харків – Липці» поблизу села Руські Тишки 19-річний водій автомобіля «ВАЗ-2104» скоїв наїзд на 41-річну жінку-пішохода. Внаслідок ДТП жінка отримала травми несумісні з життям та померла на місці аварії.

Близько 19.00 на автошляху «Київ – Харків – Довжанський» поблизу Люботина 60-річний водій автомобіля «Шевроле Епіка» скоїв наїзд на пішохода, особу якого встановити не вдалося. Невідомий чоловік віком близько 45-50 років від отриманих травм помер на місці ДТП.

Близько 19.30 в селі Іванівна Вовчанського району 49-річний водій автомобіля «ВАЗ-21063» скоїв наїзд на 56-річного пішохода, внаслідок чого останній помер на місці аварії.

Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортних пригод. Державтоінспекція Харківської області звертається до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути дисциплінованими, взаємоввічливими та уважними на дорозі.