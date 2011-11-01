У Харкові опозиція хоче «поговорити» з владою

Харків. 1 листопада. УНІАН. У Харкові місцевий Комітет опору диктатурі проведе акцію з примусу влади до дотримання Конституції.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківського обласного об’єднання політичної партії «ВО «Батьківщина», мітинг пройде 3 листопада на площі Свободи і триватиме протягом цілого дня.

Планується, що акція протесту розпочнеться об 11.00 виступом афганських, чорнобильських організацій і громадських об’єднань, о 13.00 мітинг продовжать політичні партії, які входять до Комітету опору диктатурі в Харківській області, а о 15.30 на площу вийдуть представники об’єднань підприємців і громадських організацій.

Мітингувальники протестуватимуть проти «свавілля силових структур», «беззаконних рішень судів і прокуратури», зростання комунальних тарифів, здорожчання проїзду у транспорті, підвищення цін на продукти харчування та медикаменти, скасування пільг «нужденним верствам населення».