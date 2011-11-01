Сьогодні Добкін проведе прес-конференцію
09:17, 01 листопада 2011Харьків
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Початок – о 14.00
Харків. 1 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сьогодні проведе прес-конференцію.
Як повідомляє сайт ОДА, зустріч губернатора з представниками ЗМІ розпочнеться о 14.00 у прес-центрі облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5 пов., к.170).
Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі на телеканалі ХОД ТРК і телеканалі «Фаворит».
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