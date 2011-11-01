Оголошено конкурс на кращу популяризацію української книги

Харків. 1 листопада. УНІАН. Державний комітет телебачення і радіомовлення України оголошує «Конкурс на краще представлення української книги в друкованих та електронних ЗМІ».

Згідно з Положенням про конкурс редакції періодичних видань, радіо- та телекомпанії, видавництва та видавничі організації, бібліотеки, навчальні заклади, громадські та творчі організації подають до Держкомтелерадіо України один примірник публікації в газеті, журналі, а також радіо- та телепередачі, які присвячені українській книзі (на аудіо- та електронних носіях – CD, DVD). Висунуті творчі роботи слід подати до Держкомтелерадіо України на розгляд журі до 20 грудня 2011 року. Підбиття підсумків конкурсу триватиме до 20 січня 2012 року.

До творчих робіт, висунутих на конкурс, додаються: лист-звернення до журі конкурсу; анотація до творчої роботи з аргументацією висунення на конкурс; довідка про автора; відгуки в пресі про творчу роботу, якщо такі є.

Газетні та журнальні публікації, радіо- та телепередачі (на аудіо- та електронних носіях), а також матеріали до них надсилаються до Держкомтелерадіо України з позначкою «Конкурс на краще представлення української книги в друкованих та електронних ЗМІ» за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна 2, департамент видавничої справи і преси, кімн.701; тел. 278-82-27; анотацію на видання та довідку на автора прохання надсилати Держкомтелерадіо України в електронному вигляді на адресу: kniga@comin.gov.ua.

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