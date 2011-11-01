На Харківщині відновлюється робота раніше закритих дитячих таборів

Харків. 1 листопада. УНІАН. В Харківській області відновлюється робота раніше закритих дитячих таборів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за результатами літньої оздоровчої кампанії 2011 року заступник губернатора Євген САВІН відзначив роботу ряду районів з відновлення роботи дитячих таборів.

Про це він повідомив в ході засідання обласного штабу з питань підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії.

«З питання збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, треба відмітити роботу Харківського району - відновлено роботу позаміського закладу оздоровлення «Лісова галявина», Чугуївського району та акціонерного товариства «Завод «Південкабель» щодо відновлення роботи табору «Політ», адміністрацію підприємства «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», який на своїй базі відкрив дитячий заклад санаторного типу», – сказав Є.САВІН.

За його словами, рішенням сесії Чугуївської районної ради від 30 вересня 2011 року також надана попередня згода на прийняття до спільної власності територіальних громад району непрацюючого з 2005 року дитячого закладу оздоровлення «Лісова казка» держпідприємства «Електроважмаш». На сьогодні очікується погодження Мінпромполітики на передачу закладу до комунальної власності з метою відновлення його роботи в подальшому.