Уряд виділить Харківській області кошти для чорнобильців – Добкін

Харків. 1 листопада. УНІАН. Кабінет міністрів України виділить Харківській області кошти на виконання вже прийнятих рішень судів про призначення та перерахунок пенсій чорнобильцям різних категорій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Губернатор повідомив, що відповідне запевнення він отримав у телефонній розмові з віце-прем’єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ. За словами М.ДОБКІНА, бюджет Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області буде збільшено на суму близько 30 млн. грн.

«Для харківських чорнобильців це питання вирішене», - підкреслив М.ДОБКІН.

На запитання, як він оцінює протести чорнобильців, які тривають сьогодні у Києві, в тому числі за участю харків’ян, губернатор відповів, що він не піжтримує їх.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня харківські чорнобильці розпочали акцію протесту проти затримок виплат за рішеннями судів про призначення та перерахунок пенсій. Сьогодні у Києві d пікетуванні під стінами Верховної ради беруть участь близько 300 харків`ян.