Добкін не схвалює протести чорнобильців

Харків. 1 листопада. УНІАН. Форма протесту харківських чорнобильців неадекватна ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи захоплення 28 жовтня харківським чорнобильцями приміщення обласного управління Пенсійного фонду.

«Я не буду говорити про форми протесту, я вважаю, що вони неадекватні ситуації», - сказав губернатор.

При цьому М.ДОБКІН наголосив, що держава повинна забезпечувати ті пільги, які призначені відповідно згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня у Харкові близько 50 чорнобильців захопила приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України і оголосила акцію протесту у зв’язку з невиплатами пенсій. За словами голови міської організації «Союз Чорнобиль України» Анатолія ГУБАРЄВА, чорнобильці висунули вимоги: «отримання гараній щодо виплати заборгованостей після рішення судів, отримання гарантій з приводу виплати пенсій у повному обсязі як у листопаді – грудні, так і надалі, а також отримання гарантій від прокуратури області про порушення кримінальної справи за фактом невиконання судових рішень Пенсійним фондом».

А.ГУБАРЄВ також повідомив, що сьогодні близько 300 представників чорнобильських організацій Харківщини беруть участь в акції протесту, яка проходить перед Верховною радою України.