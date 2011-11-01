Що робити, якщо паспорт потрапив до чужих рук

Харків. 1 листопада. УНІАН. Фахівці колекторської компанії Credit Collection Group (CCG) попереджають про можливість махінацій після введення нових правил при обміні валют і дають кілька порад, аби не стати жервою шахраїв.

Останнім часом, констатують експерти, український інформпростір все частіше приголомшують вісті про різного роду махінаціях в кредитній сфері, так або інакше зв`язаних з використанням чужих документів.

Активізація цього процесу відбулася після того, як Національний банк України ввів обов`язкове пред`явлення паспорта при обміні валют фізичними особами. І, незажаючи на те, що ухвала незабаром була відкорегована, невизначена кількість відксерокопійованих документів мала всі шанси потрапити до рук зловмисників. Вітчизняні телеканали вже випустили в ефір декілька сюжетів про те, як нічого непідозрюючі люди після разового звернення в обмінний пункт потім виявляли багатотисячні кредити, видані по нібито їх документах. Експерти CCG, однієї з найбільших колекторних компаній в Україні, стверджують, що різні махінації з чужими документами при отриманні кредиту мали місце і в минулому. Головне, стверджують фахівці, при попаданні в таку ситуацію діяти швидко і рішуче.

«Якщо ви виявили, що ваші документи є «епіцентром» такого роду махінацій, то необхідно одразу ж сповістити банк або колекторську компанію про свою непричетність до фінансових зобов`язань, які вам пред’являються. Потім варто звернутися в правоохоронні органи», - радить Ашот АРУТУНЯН, директор з розвитку бізнесу CCG. За його словами, важливо добитися порушення справи, оскільки в будь-якому іншому випадку існує небезпека того, що кредит «повісять» на власника документа, по якому була видана позика.

Експерт підкреслює, що ситуацію можна попередити кількома способами. Всі вони являють собою прописні істини, але чомусь люди часто про них забувають. По-перше, слід уважно стежити за своїм паспортом і не давати його стороннім особам. По-друге, при втраті документа слід негайно звернутися в правоохоронні органи, тобто написати в міліцію заяву про втрату паспорта, а також дати оголошення в газету про визнання документа недійсним. Ці прості правила, наголошує фахівець, убережуть від можливих махінацій, результатом яких стане необхідність виконувати чужі фінансові зобов`язання.

Довідка УНІАН. Українська компанія Credit Collection Group - один з лідерів ринку колекторських послуг СНД. Представництва компанії працюють в Україні, Росії та Казахстані. CCG надає повний пакет послуг для вирішення всіх виникаючих проблем з недобросовісними платниками, як у досудовому порядку, так і в порядку судового та виконавчого провадження при роботі з юридичними та фізичними особами. В управлінні компанії знаходиться заборгованості загальною сумою понад $500 млн. При цьому її частка на українському ринку покупки боргів перевищує 45% (за даними «Інвестгазети» на січень 2011 р). В українському підрозділі CCG працює понад 650 співробітників. У цілому холдинг налічує понад 1000 кваліфікованих фахівців.