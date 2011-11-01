Газон стадіону «Металіст» освітлюватиме установка за 400 тис. євро

Харків. 1 листопада. УНІАН. Президент групи DCH і ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ придбав для обласного спортивного комплексу «Металіст» норвезьку систему освітлення «MLR S 80», яка забезпечує необхідне для природного зростання газону світло протягом усього року.

Як повідомляє сайт ФК «Металіст», 4 установки висотою 280 см і вагою в 2,5 тонн дозволяє освітлювати 1728 кв.м. при потужності 23 klux.

У «темну» пору року освітлення працюватиме практично цілодобово, що дозволить траві отримати максимальну кількість життєвої енергії - світла. При цьому лампи, встановлені в конструкції, продукують світло золотистого кольору, який максимально замінює природне сонячне світло. Освітлювальні прилади вмонтовуються на спеціальних металевих конструкціях, які пересуваються за рахунок невеликих коліс. Вага конструкції розподіляється на колеса рівномірно, що дозволяє уникнути нанесення пошкоджень траві, на якій знаходиться пристрій.

Система освітлення обійшлася в 400 тис. євро. Його закупівлю повністю профінансував О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, йдеться у повідомленні.

Як уже повідомлялося, раніше бізнесмен ініціював і профінансував реконструкцію футбольного поля, за підсумками якої харківський стадіон отримав один з найкращих у Європі газонів від усесвітньо відомої компанії STRI («автора» футбольних полів Чемпіонату світу з футболу 2010 р. та інших проектів). Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в модернізацію ігрового поля стадіону «Металіст» становить 3 млн. євро.