Станцію метро «Перемога» відкриють наприкінці 2012 року

Харків. 1 листопада. УНІАН. Нова станція Харківського метрополітену «Перемога» буде відкрита наприкінці 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Губернатор підкреслив, що 2011 року Харків отримає в повному обсязі 101 млн. грн., запланованих на продовження будівництва метро. Він також додав, що наступного року місто отримає необхідні для введення станції «Перемога» кошти.

«На наступний рік керівництво Кабінету міністрів України пообіцяло у повному обсязі виділити фінансування на введення в експлуатацію станції метро «Перемога». Ми дуже хотіли, щоб відкриття станції відбулося 9 травня 2012 року. Проте наші бажання не співпадають з можливостями бюджету. Тому гроші, яких не вистачатиме, ми отримаємо рівними частинами впродовж року. Вже восени або взимку 2012 року станцію метро «Перемога» буде введено в експлуатацію», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, після відкриття станції «Перемога» планується почати роботи з будівництва метро в бік Харківського аеропорту.