Добкін обіцяє віддати під суд за зрив опалювального сезону

Харків. 1 листопада. УНІАН. Стосовно посадових осіб, які допустили зрив опалювального сезону в окремих закладах, можуть бути порушені кримінальні справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, говорячи про початок опалювального сезону в регіоні.

Він зауважив, що в деяких закладах, які за поданими відомостями підключені до опалення, після перевірки були виявлені порушення.

«У Харківському районі з 28 об’єктів, які були перевірені, до кожного тією чи іншою мірою були претензії. Також були виявлені недостовірна інформація по селищам Кулиничі, Високе», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор застеріг своїх підлеглих від подання неправдивих даних про початок опалювального сезону та попередив, що винні у його зриві будуть покарані.

«Я вчора підписав доручення за підсумками проведення колегії, де ми готуємо звернення до прокуратури дати правову оцінку та, на випадок необхідності, порушити кримінальну справу спочатку за фактом, а потім стосовно тих осіб, які допустили зрив опалювального сезону в конкретних закладах. Я гадаю, це буде стосуватися керівників органів місцевого самоврядування Кулиничів і селища Високе, також щодо керівництва КЕЧ і керівника одного з державних підприємств під відомством Міністерства оборони, який розібрав котельню», - сказав М.ДОБКІН.

У цілому, на думку губернатора, служби, які відповідають за початок опалювального сезону, впоралися з поставленими завданнями на «задовільно»: опалювальний сезон розпочався за попередньо визначеним планом, вчасно, за окремим виключенням, були підключені до опалювання заклади охорони здоров’я та освіти, житловий фонд.

«Ми провели колегію, на ній визначилися, де і в чому були труднощі. Вони фактично, якщо і виникають, то по одних напрямах: житло Міністерства оборони України та котельні, які не передані на баланс спеціалізованим підприємствам, а залишаються на балансі відомств», - зауважив М.ДОБКІН.