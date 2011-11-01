Словаків цікавлять інвестиційні проекти Харківщини

Харків. 1 листопада. УНІАН. Словацькі бізнесмени зацікавлені не лише в постачанні обладнання в Харківську область, але і в інвестиційних проектах.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, така інформація пролунала під час зустрічі заступника губернатора Юрія САПРОНОВА з Надзвичайним і Повноважним Послом Словацької Республіки в Україні паном Паволом ГАМЖИКОМ.

На зустрічі також були присутні представники словацьких бізнес-кіл. У ході зустрічі обговорювалися питання розвитку двостороннього співробітництва між Харківською областю та Трнавским краєм, впровадження когенераційних установок та збереження енергії в житлово-комунальному господарстві регіону.

П.ГАМЖИК наголосив на необхідності посилення співробітництва регіонів. У свою чергу, Ю.САПРОНОВ повідомив, що для цього найближчим часом буде узгоджена дорожня карта з реалізації договору про співпрацю з Трнавским краєм в 2012 році, в рамках якої відбудуться робочі зустрічі підприємців і торгово-промислових палат.

Директор словацького підприємства «STM Power», яке займається проектами в області гідро-, тепло- та атомної енергетики, пан Штефан КОШОВАН відзначив зацікавленість словацьких бізнесменів не лише в постачанні обладнання в регіон, але і в інвестиційних проектах.

Сторони домовилися, що в Харківській облдержадміністрації розглянуть пакет пропозицій від «STM Power» спільно з керівництвом Південної залізниці, Харківобленерго та житлово-комунальної сфери.