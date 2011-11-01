Стадіон «Металіст» буде повністю готовий до Євро-2012 - Добкін

Харків. 1 листопада. УНІАН. Стадіон «Металіст» буде повністю готовий до Євро-2012.

Про це запевнив сьогодні на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи критичні зауваження на адресу влади щодо незадовільного фінансування цього єврооб’єкту.

За його словами, сьогодні продовжуються роботи з підготовки головної футбольної арени Харкова до фінальних ігор континентальної першості. Зокрема, сказав губернатор, із шести пускових комплексів вже здані в експлуатацію два. Чотири будуть здані у визначений термін, оскільки роботи вже втривають і не являють особливої ​​складності.

«Я не бачу ніяких проблем. Все йде за графіком, і ми зможемо вчасно передати УЄФА документи на стадіон для того, щоб вони взяли в оренду цей спортивний комплекс згідно з правилами», - сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив, що серед чотирьох пускових комплексів, які на «Металісті» ще належить здати, знаходиться енергозабезпечення, яке вже значною мірою готове.

«Згідно з вимогами УЄФА, на «Металісті» не може бути тільки одного підведення електроенергії. Їх має бути два, плюс генератори, які здатні забезпечити всю енергетику для стадіону у випадку, якщо перший і другий варіант виходять з ладу. Генератори ми нещодавно купили, заплативши за них 7 мільйонів гривень з обласного бюджету. Один підвід у нас є, він повністю робочий. По запасному варіанту ми вже практично завершили укладання кабелю, там необхідно лише провести монтажні роботи», - повідомив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, у ході візиту делегації УЄФА, який відбувся наприкінці жовтня, директор Турніру УЄФА ЄВРО 2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив, що у Харкові робоча група винесла на розгляд ряд критичних питань, які необхідно вирішити найближчим часом. Він заявив, що відсутність належного фінансування з обласного та міського бюджету реконструкції Обласного спортивного комплексу «Металіст» ставить під загрозу проведення матчів Євро-2012 у Харкові. Зокрема, ключовим питанням є відсутність фінансування з обласного та міського бюджету реконструкції стадіону «Металіст», через що відповідний комплекс робіт ще не завершений, хоча пройшло два роки після відкриття ОСК «Металіст». «УЄФА турбує, що й досі не вирішено проблему енергозабезпечення стадіону, через що неможливо ввести арену в експлуатацію і отримати сертифікат безпеки, а це обов’язкова умова для проведення матчів європершості,» - зауважив М. ЛУБКІВСЬКИЙ. «Ці питання, додав він, - треба вирішувати негайно, починаючи від врегулювання правових аспектів фінансування робіт з реконструкції стадіону». М.ЛУБКІВСЬКИЙ також наголосив, що держава Україна та приватний інвестор зі свого боку всі фінансові зобов’язання перед ОСК «Металіст» уже виконали.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» до Євро-2012 (38,6 тис. глядацьких місць) урочисто відкрито 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70 % - бюджетні кошти. Загальна сума запланованих у реконструкцію стадіону інвестицій - 95,3 млн. дол. На сьогодні фактично вкладено 92,1 млн. дол. (О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ - 28,8 млн. дол. (100%), дербюджет - 43,4 млн. дол. (100%), місцеві бюджети - 20 млн. дол. (80%). Заборгованість міського бюджету за проектом становить 9,2 млн. грн., обласного – 16 млн. грн.

На знімку: стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА