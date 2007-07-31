Зловживання влади Харкова у держзакупівлях остаточно підірвуть рейтинг Партії регіонів – коментар аналітика

Харків. 31 липня. УНІАН. Зловживання влади Харкова у процесі державних закупівель можуть остаточно підірвати рейтиг Партії регіонів на Харківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, так прокоментував висновки Тендерної палати України про факти нецільового використання коштів харківською міською владою київський політолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Коментуючи скандал довкола висновків ТПУ та реакції на це самої влади Харкова, політолог вважає, що вказані факти зловживань можуть стати останнім аргументом, який позбавить Партію регіонів того рейтингу впливовості та популярності, який вона мала в Харківській області з часів Євгена Кушнарьова.

«Про факти зловживання міською владою стосовно бюджету уже протягом тривалого часу говорять представники опозиційних фракцій у міськраді, і навіть наводять досить переконливі аргументи. Однак сьогодні рівень звинувачень набагато серйозніший. Зазвичай після таких висновків Тендерної палати відповідні органи зобов’язані провести слідчі дії по основних фігурантах. У контексті дострокових парламентських виборів, а також беручи до уваги факт керівництва мером ДОБКІНИМ міським штабом Партії регіонів, можна стверджувати, що висновки Тендерної палати моментально відіб’ються на місцевому рейтингу Партії регіонів, раз уже її представляють там фігуранти корупційного скандалу» - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Політлолог вважає, що поява висновків Тендерної палати та офіційна заява М.ДОБКІНА про включення його до виборчого списку Партії регіонів є взаємопов’язаними фактами.

«Факт відходу ДОБКІНА у парламент та озвучення цих палнів напередодні висновків Тенденрної палати може також свідчити про те, що ситуація може закінчитися не просто публічною перепалкою між владою і опозицією, але й порушенням кримінальної справи щодо міських чиновників».