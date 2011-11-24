Добкін ініціюватиме провести україно-російський економічний форум у Харкові

Харків. 24 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН пропонуватиме провести україно-російський економічний форум у Харкові.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про свою ініціати вугубернатор поінформував сьогодні в ході першого засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів, яке проходить у Будинку рад.

«Нещодавно в Донецьку відбувся II україно-російський економічний форум. За домовленістю між Президентами України та Росії ці форуми будуть проходити кожен рік на території двох держав по черзі. У 2012 рік він відбудеться в Нижегородської області Росії. Якщо ми будемо готові, то на 2013 рік я буду пропонувати провести цей форум у Харкові», - сказав М.ДОБКІН.