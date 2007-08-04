Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати супермаркет «Таргет»

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС в Харківській області затримали чоловіка, який погрожував підірвати один з магазинів мережі супермаркетів «Таргет».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв`язків обласної міліції.

За інформацією ЦГЗ, 28 липня невідомий телефоном повідомив службу охорони «Таргета» про те, що найближчими вихідними в одному з магазинів мережі «Таргет» може пролунати вибух. Чоловік навіть назвав особу, причетну до підготовки вибуху. Цю інформацію він оцінив у 5 тис. дол. Чоловік пообіцяв, якщо отримає ці гроши, то вибуху не буде.

Після евакуації покупців, працівники вибухово-технічної служби у ході обстеження магазину вибухівки не виявили. Міліції вдалося встановили особу людини, яку назвав у розмові незнайомець і вказав на його причетність до підготовки вибуху. Ним виявився харків’янин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Коли працівники УБОЗу ретельно вивчили матеріали карної справи та судовий вирок, вони встановили коло осіб, з якими спілкувався цей чоловік. Міліція з`ясувала, що весь час, коли до «Таргета» надходили дзвінки від невідомого, цей чоловік був на відпочинку в Криму, тому він не мав жодного відношення до цієї кримінальної історії. Під час відпрацювання осіб, які таким чином потрапили в поле зору правоохоронців, працівники УБОЗУ вийшли на підозрюваного – 25-річного харків’янина. Молодий хлопець ніде не працював, часто вживав спиртні напої та відчував гостру потребу в грошах. Декілька днів він неодноразово дзвонив до служби безпеки «Таргета» та вимагав гроші, постійно відкладаючи дату вибуху. Під час одного з таких дзвінків він і був затриманий працівниками УБОЗу. Як з’ясувалось згодом, молодий чоловік вигадав всю цю історію заради отримання коштів. Діяв він один, ніяких спільників у нього не виявилось. Вибуху насправді ніхто не готував.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 259 Кримінального кодексу, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років. Підозрюваний перебуває під вартою, провадиться слідство, повідомили в ЦГЗ.