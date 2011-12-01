Польща вдосконалить закони для спрощення легалізації українців-заробітчан

Харків. 1 грудня. УНІАН. Протягом останнього року збільшилася кількість українських заробітчан, які працюють у Польщі легально.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН у Харкові сказав Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Генрік ЛИТВИН.

«Десятки тисяч українців працюють у Польщі. Їхня кількість на постійному рівні вже протягом кількох останніх років. Однак все більше й більше людей працюють легально, працюють і проживають із дозволом», - сказав він.

Посол підкреслив, що стосовно українців у Польщі діє спрощена процедура отримання дозволу на роботу. «Фактично, достатньо знайти працедавця, який захоче підтвердити намір працевлаштування на спеціальному документі, який потім буде підтверджений владою воєводства, і цей документ буде підставою для отримання робочої візи», - зазначив Г.ЛИТВИН.

Він додав, що, зважаючи на велику кількість українських заробітчан, Польща вноситиме зміни до законодавства для спрощення їхньої легалізації.

«Є план змінювати законодавство в Польщі, щоб іще полегшити цей процес. Ми бачимо, що люди приїжджають, що робота для них є, тому треба зробити так, аби велика кількість із них працювала легально, під охороною права», - підкреслив Г.ЛИТВИН.