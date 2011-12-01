Kharkiv Palace 5* Олександра Ярославського відкриють 13 грудня

Харків. 1 грудня. УНІАН. Перший у Харкові готель від початку спроектований за «п`ятизірковими стандартами» - Kharkiv Palace буде урочисто відкритий 13 грудня 2011 року.

За попередньою інформацією, наданою журналістам головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ, у церемонії відкриття готелю планує взяти участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, Kharkiv Palace споруджений силами групи DCH О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента ФК «Металіст») на головній площі міста - майдані Свободи. Загальна сума інвестицій у будівництво об`єкту становить 126 млн. дол.

Проект був реалізований менше ніж за 1,5 роки: будівельні роботи стартували на початку липня 2010 р. і завершені на початок грудня 2011 р. Завдяки появі на площі будівлі нового готелю була відновлена її архітектурна цілісність і завершеність.

Управління Kharkiv Palace 5* здійснює «Прем`єр Інтернешнл» - перший український готельний оператор, лідер ринку. Kharkiv Palace 5* входить до складу luxury-коллекції «Прем`єр Готелі».

У період проведення «харківських» матчів Євро-2012 в Kharkiv Palace 5* базуватиметься штаб-квартира УЄФА, а також розмістяться «цільові групи» УЄФА. Коли в 2010 р. під час підписання договору з готелем директора місцевого оргкомітету турніру Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО запитали, чому був обраний саме цей готель, він відповів: «тому що він кращий».

Відкриття Kharkiv Palace 5* стане фінальною стадією виконання Комплексної програми DCH з підготовки Харкова до Євро-2012. У її рамках за період 5 грудня 2006 - 5 грудня 2011 рр. були реалізовані такі проекти:

Реконструкція стадіону «Металіст» - 28,8 млн. дол. (приватно-державне партнерство: 30 % О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 70 % державне фінансування).

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» - $107,2 млн. дол. (приватно-державне партнерство: 36 % О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 64 % державне фінансування).

Реконструкція стадіону «Динамо», який буде використаний як тренувальна база Євро-2012 - 0,3 млн. дол. (100 % приватні інвестиції).

Будівництво Дитячої футбольної академії - Волонтерського центру УЄФА в Харкові - 12 млн. дол. (100 % приватні інвестиції).

Реконструкція навчально-тренувальної бази ФК «Металіст», тренувального табору для однієї із збірних-учасниць Євро-2012 - 24,6 млн. дол. (100 % приватні інвестиції)

Будівництво 5* готелю Kharkiv Palace на пл. Свободи, у якому під час Євро-2012 розміститься штаб УЄФА в Харкові - 126 млн. дол. (100 % приватні інвестиції)

Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у підготовку Харькова до Євро-2012 становить 300 млн. дол.

За даними УЄФА, загальна вартість підготовки Харкова до Євро-2012 становить 8 млрд. грн. і профінансована з таких джерел: державний бюджет України - 31,5%, кошти місцевих бюджетів - 26,1%, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ - 30 %, інші джерела - 12,4 %.

Найбільшим приватним інвестором стала група DCH О.ЯРОСЛАВСЬКОГО,

капіталовкладення якої становлять 300 млн. дол: 162,5 млн. дол. (54 %) - проекти з 100-відстотковим приватним фінансуванням (5* готель, тренувальна база, футбольна академія), 137,5 млн. дол. (45 %) - проекти приватно-державного партнерства (стадіон, аеропорт).

Довідка. УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-групп України, що має у своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, український бізнесмен, входить у ТОП-15 найбільш заможних українців (за версією українського журналу «Форбс», 2011 р.), генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, з 2005 р. президент харківського футбольного клубу «Металіст» (у 2006-2010 рр. клуб 5 разів поспіль завоював бронзові медалі національної першості).

Kharkiv Palace 5 * - об`єкт програми підготовки Харкова до Євро-2012, яка реалізується групою DCH з 2007 р. Є першим у Харкові готелем, який від початку спроектований за «п`ятизірковими» стандартами. Готель розрахований на 180 номерів. Готельний комплекс - це підземний рівень (паркінг на 54 місця) і 13 наземних поверхів. На 1-му поверсі Kharkiv Palace 5* розташовані вестибюль, торгові та розважальні заклади, кафе, лобі-бар. На 2-му поверсі - ресторан, багатофункціональні зали, бізнес-центр і адміністративні приміщення готелю. З 3-го по 10-й поверх розміщуються готельні номери, у тому числі й 3-кімнатні президентські апартаменти на представницькому поверсі. На останньому поверсі знаходитимуться SPA-центр та клуб-ресторан з панорамним видом на площу Свободи. Загальний обсяг інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в будівництво Kharkiv Palace 5* становить 126 млн. дол. Оператор готелю - «Прем`єр Інтернешнл».

«Прем`єр Інтернешнл» - перший український готельний оператор, лідер готельного ринку в сегменті 3, 4 і 5-зіркових готелів. На сьогоднішній день під управлінням компанії знаходиться 2 мережі готелів «Прем`єр Готелі» та «Акорд Готелі». Також «Премьер Інтернешнл» надає консультаційні послуги незалежним готелям.

«Прем`єр Готелі» - колекція розкішних готелів, куди входять «Прем`єр Палас» у Києві, «Ореанда» в Ялті, «Дністер» у Львові, «Аврора» та «Космополіт» у Харкові, «Стар» у Мукачевому. Більшість готелів є історичними пам`ятниками, кожна зі своїм індивідуальним стилем і колоритом.