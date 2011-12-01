Затримано підозрюваного у зґвалтуванні 7-річної дівчинки
08:49, 01 грудня 2011Харьків
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Міліція порушила справу
Харків. 1 грудня. УНІАН. У Балаклії Харківської області за підозрою у зґвалтуванні 7-річної дівчинки затримано 50-річного чоловіка.
Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.
Попередньо встановлено, що раніше судимий чоловік 29 листопада запросив дитину до свого домоволодіння та зґвалтував її.
Порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої дитини).
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