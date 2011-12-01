Затримано підозрюваного у зґвалтуванні 7-річної дівчинки

Харків. 1 грудня. УНІАН. У Балаклії Харківської області за підозрою у зґвалтуванні 7-річної дівчинки затримано 50-річного чоловіка.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.

Попередньо встановлено, що раніше судимий чоловік 29 листопада запросив дитину до свого домоволодіння та зґвалтував її.

Порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої дитини).