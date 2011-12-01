Харків символізує вдалу співпрацю України та Польщі - посол

Харків. 1 грудня. УНІАН. Харків символізує вдале співробітництво України та Польщі як країни Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час зустрічі з місцевою владою заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в України Генрік ЛИТВИН.

«Це приклад співробітництва для Європи, приклад співробітництва країни Європейського Союзу та країни-сусіда, яка поруч, і з якою можна мати добрі стосунки. Одночасно Харків – це місто, де дуже успішно розвивається співробітництво польської спільноти з регіональною владою, де дуже добре розвиваються контакти Харкова із містами Польщі, Харківської області з Великопольським воєводством, де працює ефективно генконсульство. Це можна показувати як приклад гарного співробітництва Польщі та України, як символ цього співробітництва», - сказав Г.ЛИТВИН.

Посол наголосив, що без свідчень успішного співробітництва Україна та Польща не мали б шансу спільно проводити фінальну частину Євро-2012.

У свою чергу голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН високо оцінив взаємовідносини між Україною та Польщею і відзначив тісні контакти як на рівні держав, так і на рівні місцевого самоврядування. Губернатор наголосив, що товарообіг Харківщини та Польщі набув характеру стрімкого розвитку.

«У нас дуже великий потенціал у плані економічного співробітництва, товарообіг між Харківською областю і республікою Польща за 9 місяців 2011 року збільшився в 2 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. І, до речі, дуже сильно зріс експорт товарів на територію Республіки Польща - в 3,6 рази. Імпорт збільшився тільки на 46%», - сказав М.ДОБКІН.