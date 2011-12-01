З ким може зіграти Металіст у плей-офф Ліги Європи
Результати матчів групового турніру
Харків. 1 грудня. УНІАН. Завершилисяматчі5-го туругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахA-D і G-I
ГрупаA
Тоттенхем-ПАОК1:2
Рубін -ШемрокРоверс4:1
Післяп`ятиігор:ПАОК- 11очок, Рубін - 10, Тоттенхем - 7,ШемрокРоверс- 0
ГрупаB
Стандард-Ганновер2:0
Ворскла- Копенгаген1:1
Післяп`ятиігор:Стандард- 11очок, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2
ГрупаC
Рапід -Хапоель1:3
Легія- ПСВ0:3
Післяп`ятиігор:ПСВ- 13очок,Легія- 9,Хапоель- 4, Рапід - 3
ГрупаG
Металіст -Аустрія4:1
Мальме- АЗ0:0
Післяп`яти ігор: Металіст - 13очок, АЗ - 7, Аустрія - 6, Мальме - 1
ГрупаH
Марібор -Брюгге3:4
Брага -Бірмінгем1:0
Післяп`ятиігор:Брюгге- 10очок, Брага - 10, Бірмінгем - 7,Марібор- 1
ГрупаI
Ренн- Удінезе0:0
Селтік- Атлетіко0:1
Післяп`ятиігор:Атлетіко -10 очок,Удінезе- 8, Селтік - 5,Ренн- 3
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Сьогодні грають
ГрупаD.Васлуй(5) -Лаціо(5),Спортінг(9) -Цюріх(2)
ГрупаE.СтокСіті(10) -Динамо(5),МаккабіТ-А (1) -Бешикташ(6)
ГрупаF.Зальцбург(4) -ПСЖ (7), Атлетік (10) -Слован(1)
ГрупаJ.Шальке(8) -Стяуа(5),АЕК (2) - МаккабіХайфа (6)
ГрупаK.Твенте(10) -Фулхем(7),Оденсе(3) -Вісла(3)
ГрупаL.Локомотив(9) -Штурм(3),АЕК (0) - Андерлехт(12)