З ким може зіграти Металіст у плей-офф Ліги Європи

09:02, 01 грудня 2011
Харьків
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Результати матчів групового турніру 

Харків. 1 грудня. УНІАН. Завершилисяматчі5-го туругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахA-D і G-I
 
ГрупаA
 
Тоттенхем-ПАОК1:2

Рубін -ШемрокРоверс4:1
 
Післяп`ятиігор:ПАОК- 11очок, Рубін - 10, Тоттенхем - 7,ШемрокРоверс- 0

ГрупаB

Стандард-Ганновер2:0

Ворскла- Копенгаген1:1

Післяп`ятиігор:Стандард- 11очок, Ганновер - 8, Копенгаген - 5, Ворскла - 2
 
ГрупаC
 
Рапід -Хапоель1:3

Легія- ПСВ0:3

Післяп`ятиігор:ПСВ- 13очок,Легія- 9,Хапоель- 4, Рапід - 3

ГрупаG

Металіст -Аустрія4:1

Мальме- АЗ0:0

Післяп`яти ігор: Металіст - 13очок, АЗ - 7, Аустрія - 6, Мальме - 1

ГрупаH

Марібор -Брюгге3:4

Брага -Бірмінгем1:0

Післяп`ятиігор:Брюгге- 10очок, Брага - 10, Бірмінгем - 7,Марібор- 1

ГрупаI

Ренн- Удінезе0:0

Селтік- Атлетіко0:1

Післяп`ятиігор:Атлетіко -10 очок,Удінезе- 8, Селтік - 5,Ренн- 3

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Сьогодні грають

ГрупаD.Васлуй(5) -Лаціо(5),Спортінг(9) -Цюріх(2)

ГрупаE.СтокСіті(10) -Динамо(5),МаккабіТ-А (1) -Бешикташ(6)

ГрупаF.Зальцбург(4) -ПСЖ (7), Атлетік (10) -Слован(1)

ГрупаJ.Шальке(8) -Стяуа(5),АЕК (2) - МаккабіХайфа (6)

ГрупаK.Твенте(10) -Фулхем(7),Оденсе(3) -Вісла(3)

ГрупаL.Локомотив(9) -Штурм(3),АЕК (0) - Андерлехт(12)

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