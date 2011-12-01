Харківський аеропорт вносить тимчасові зміни в режим польотів

Харків. 1 грудня. УНІАН. Протягом перших двох тижнів після введення в експлуатацію нової злітно-посадкової смуги Міжнародний аеропорт «Харків» працюватиме в режимі технологічного обмеження польотів.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

Це означає, йдеться у повідомленні, що ЗПС відкрита для виконання польотів лише у денний час. Інформація про зазначені обмеження була завчасно направлена ​​авіаперевізникам згідно з міжнародними авіаційними нормами і правилами.

«Це тимчасовий захід, пов`язаний з установкою та налагодженням нового сучасного світлосигнального і радіотехнічного обладнання для забезпечення безпеки польотів у рамках його реконструкції. Ми заздалегідь, як того вимагають міжнародні норми, сповістили наших партнерів-авіаперевізників про існуючі обмеження на першому етапі експлуатації нової ЗПС. Упевнений, що всі тимчасові незручності їм будуть з лихвою компенсовані тими новими можливостями, які відкриються після завершення реконструкції аеродромного комплексу», - сказав Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО, генеральний директор компанії« Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту« Харків»).

Як уже повідомлялося, нова злітно-посадкова смуга Міжнародного аеропорту «Харків» прийняла перші рейси 29 листопада 2011 р. Ця подія ознаменувала завершення трирічного періоду великомасштабних будівельних робіт з реконструкції одного з найважливіших об`єктів транспортної інфраструктури Слобожанщини. Раніше були здані в експлуатацію привокзальна площа і новий пасажирський термінал (обидва – влітку 2010 р.), а також VIP-корпус і тимчасовий аеровокзал (обидва – восени 2011 року). Довжина нової ЗПС становить 2500 м, що дозволяє їй приймати важкі повітряні судна Boeing і Airbus.