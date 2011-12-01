На Харківщині з початку року внаслідок пожеж загинуло 132 особи

Харків. 1 грудня. УНІАН. У Харківській області з початку року внаслідок пожеж загинуло 132 людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Управління з надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації Володимир РОСОХА.

За його даними, в тому числі на території області загинуло 2 дитини. В цілому порівняно з відповідним періодом минулого року кількість загиблих внаслідок пожеж збільшилися на 24 особи.

В.РОСОХА зауважив, що матеріальні збитки від 3674 пожеж, які сталися з початку року на Харківщині, перевищують 26,1 млн. грн.

Говорячи про лісові пожежі, В.РОСОХА наголосив, що впродовж року їхня кількість зменшилася в десятки разів: у цілому на території регіону сталася 181 лісна пожежа на площі 33 га .

За його даними, внаслідок 3752 дорожньо-транспортних пригод, які з початку року сталися на території області, загинуло 203 людини та постраждало 3307 осіб. На водних об’єктах Харківщини станом на 25 листопада потонуло 94 людини, в тому числі 7 дітей.

І.РОСОХА зауважив, що тільки протягом жовтня – листопада на водних об’єктах загинуло 13 осіб, переважно рибалок, які знаходилися на водоймах в стані алкогольного сп’яніння.