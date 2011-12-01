Польща сприятиме розвитку польських громад в Україні – посол Литвин

Харків. 1 грудня. УНІАН. Польща сприятиме розвитку польських громад в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з представниками польської діаспори, які проживають у Харкові, заявив Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в України Генрік ЛИТВИН.

Посол відзначив, що поляки, які живуть і працюють за кордоном, «показують велике прагнення до зв’язків з польською мовою, польською культурою», тому сьогодні «є непогані передумови, щоб розвивати співпрацю».

Г.ЛИТВИН наголосив, що справами поляків, які проживають за кордоном, «переймаються всі, починаючи від президента, прем’єр-міністра, міністра закордонних справ». Крім того, за його словами, польські консули націлені на якнайліпшу співпрацю з польським організаціями в Україні

«Стараємося роботи все, що можливо, щоб ще інтенсифікувати цю співпрацю, щоб наші пропозиція до поляків були якнайбільш привабливі, щоб культурні заходи проводилися щоразу частіше. Маю, надію, що ви зможете цими перевагами скористатися», - сказав він.

Посол зазначив, що тема поляків, які проживають на території Україні, була також порушена під час зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО, яка відбулася в Києві 28 листопада. Тоді також обговорювалися питання польських поховань на території України.

Г.ЛИТВИН запевнив, що посольство Республіки Польща в Україні вивчатиме проблеми польської діаспори та виноситиме пропозиції щодо їх вирішення на центральний рівень. «Посольство не стільки реалізує окремі програми співпраці з поляками за кордоном, скільки збирає сигнали, інформацію, аби на центральному рівні, на політичному рівні робити все, щоб деякі питання були вирішені», - сказав він.

«Є багато цілей, але, незалежно від тих умов, у яких працюємо, одна з найважливіших цілей – співпраця з польськими організаціями, сприяння їхній активізації, привернення уваги до польської культури, мови, традиції. Співпраця між нами має бути активною. Польської традиції, польської культури напевно ми повинні дотримуватися», - підкреслив Г.ЛИТВИН.