Завод ім. Малишева налагодив серійний випуск бронетранспортерів БТР-4

Харків. 1 грудня. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» налагодило серійний випуск нових бронетранспортерів БТР-4, які в рамках контракту Україна постачає до Іраку.

Як повідомив в інтерв’ю кореспондентові УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора заводу ім. Малишева Микола БЄЛОВ, із самого початку реалізації контракту підприємство виступає «як головний співвиконавець «іракського замовлення».

Пілотна партія цих нових машин, розроблених Харківським конструкторським бюро ім. Морозова (ХКБМ), відмітив М.БЄЛОВ, була виготовлена на виробничій базі ХКБМ при участі заводу ім. Малишева і відправдена до Іраку у квітні 2011 р. За його словами, в ході випуску цієї першої партії БТР-4 завод ім. Малишева виготовляв, зокрема, «дизельні двигуни і деталі ходової частини».

«Сьогодні завод ім. Малишева повністю освоїв серійне складання БТР-4», - повідомив М.БЄЛОВ.

За його словами, відтепер «лінійні і командирські» бронетранспортери БТР-4 для армії Іраку «будуть сходити з конвейєра заводу ім. Малишева».

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити Багдаду до березня 2012 року 420 одиниць БРТ-4. Співвиконавцем контракту виступає Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (Харків).

Вартість контракту, яким передбачено, зокрема, поставки з України в Ірак літаків Ан-32 та ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол. Перша партія БТР-4 в кількості 26 одиниць була відправлена з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 р.

Колісні БТР-4 розроблені Харківським конструкторським бюро ім. Морозова. Перша партія машин для Іраку була виготовлена на виробничій базі цього казенного підприємства. БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів та їхньої вогневої підтримки в бою. БТР використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, у тому числі в умовах застосування противником зброї масового ураження.

БТР може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені завдання як удень, так і вночі, в різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55° С. На базі БТР-4 можуть бути створені: командирська машина БТР-4К, бойова розвідувальна машина БРМ-4К, ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ), машина вогневої підтримки МВП-4К, командно-штабна машина БТР-4КШ, броньована санітарно-евакуаційна машина БСЕМ-4К та ін.

ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

На знімку: (вгорі) бронетранспортери БТР-4 на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (ОАЕ); (внизу) бронетехніка, серійні БТРи в одному з цехів заводу ім. Малишева.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА