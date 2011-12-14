У Харкові відкрито відділення інтенсивної терапії обласної лікарні

13:17, 14 грудня 2011
Харьків
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Відкривали Добкін і Моісеєнко 

Харків. 14 грудня. УНІАН. Сьогодні в Харківській обласній клінічній лікарні відкрито після капітального ремонту відділення інтенсивної терапії невідкладних станів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в церемонії відкриття взяли участь губернатор Михайло ДОБКІН, перший заступник міністра охорони здоров`я України Раїса МОІСЕЄНКО, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, заступник голови облдержадміністрації Ігор ШУРМА.

Згідно з повідомленням, у відділенні інтенсивної терапії протягом останніх 4 місяців проведено капітальний ремонт, в рамках якого проведено перепланування розташування палат та виділено палату для септичних хворих, обладнано спеціальний ізолятор для лікування хворих на правець. Загалом у відділенні встановлено 20 ліжок для хворих хірургічного та соматичного профілю та пацієнтів з гострими отруєннями. Для відділення придбано комплект медичних меблів у кожну палату, шафи для медикаментів, столи та стільці для медичного персоналу, меблі для маніпуляцій та перев’язок, встановлено 7 нових функціональних ліжок з матрацами. На ремонт відділення було витрачено з обласного бюджету близько 2 млн грн.

На ремонт операційного блоку 9-поверхового корпусу було витрачено 2,7 млн. грн. На сьогодні операційний блок має 7 окремих сучасних операційних з можливістю проводити найскладніші операції. В рамках ремонтних робіт у приміщеннях операційного блоку повністю замінено покриття стелі, стін та підлоги, відремонтовано всю систему опалення, проведено повну заміну стояків водопостачання і каналізації з 9-го поверху до підпілля лікувального корпусу. Також у приміщеннях оновлено систему електропостачання з використанням світлодіодних освітлювальних енергозберігаючих пристроїв, для забезпечення безперебійної роботи операційних у разі аварійного відключення електроенергії 2 операційні обладнані автономним резервним джерелом електропостачання, завдяки чому є можливість продовжувати безперебійну роботу протягом 12 годин. Крім того, всі відремонтовані операційні обладнані сучасними кліматичними системами кондиціонування повітря, повністю оновлені також мережі киснезабезпечення.

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