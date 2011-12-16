Чорнобильця Проскуріна допитували в рамках кримінальих справ - МВС

Харків. 16 грудня. УНІАН. Одного з організаторів чорнобильських виступів, заступника голови Харківського відділення Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» Володимира ПРОСКУРІНА допитували в рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування пенсій чорнобильцям.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на начальника слідчого управління Зиновія ГАЛАВАНА.

У ВЗГ, не називаючи прізвища, повідомляють, що 47-річного громадянина «було запрошено до слідчого управління» для отримання свідчень в рамках порушених кримінальних справ за ознаками ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Наразі слідче управління проводить необхідні слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Харкові працівники міліції силою доправили В.ПРОСКУРІНА до слідчого в Головне управління МВС України в Харківській області.

Член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ПАШИНСЬКИЙ заявив, що В.ПРОСКУРІНА сьогодні «арештували о 6-й годині ранку». «На жаль, ми змушені констатувати, що так званий соціальний діалог, який влада начебто розпочала з чорнобильцями, - це просто звичайні примітивні репресії. Весь діалог зводиться до фальшування кримінальних справ та арештів справжніх лідерів чорнобильців», - сказав народний депутат.

С.ПАШИНСЬКИЙ заявив, що партія «Батьківщина» буде вимагати наступного сесійного тижня звіту міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА «щодо того правового бандитизму, які чинять його підлеглі по всій Україні».