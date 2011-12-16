Харківщина – один із конкурентоспроможних регіонів - Сапронов

Харків. 16 грудня. УНІАН. Харківська область входить до трійки лідерів у рейтингу конкурентоспроможності регіонів України.

Як повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, рейтинг складений Фондом «Ефективне управління» спільно з Всесвітнім економічним форумом.

«Кожен з 27 регіонів України досліджувався по 12 складових: рівень розвитку бізнесу, інновації, ефективність ринку праці тощо. Наш регіон посів третє місце після Києва та Дніпропетровської області з оцінкою 4,05 (середньоукраїнська оцінка становить 3.87), - сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, «це високий показник, досягнутий системною послідовною роботою, але ми будемо прагнути поліпшити результат і вийти якщо не на перше місце, оскільки зі столицею змагатися важко, то на друге так точно».