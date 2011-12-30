Юлію Тимошенко залишили без передач до 3 січня

Харків. 30 грудня. УНІАН. Народним депутатам з фракції «БЮТ-Батьківщина», які прибули до Харкова, відмовили у побаченні з екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО у Качанівській колонії та не дозволили передати їй необхідні речі.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», заявив народний депутат Володимир ФІЛЕНКО.

Він розповів, що приблизно о 17.00 він прибув до Качанівської колонії у Харкові. «Мене разом з депутатом облради від БЮТ Іваном ВАРЧЕНКОМ провели до начальника колонії Івана ПЕРВУШКІНА, але далі начальника колонії ми не потрапили. Він нам пояснив і надав відповідні папери, які свідчать, що Юлія Володимирівна знаходиться у розпорядженні головного слідчого управління СБУ і тому всі дозволи про можливі зустрічі з нею, передачі, потрібно брати у СБУ», - сказав народний депутат.

За його словами, «всі спроби передати передачу вперлися в те, що це можливо зробити тільки у робочі дні з 9.00 до 15.00, крім вихідних та святкових днів».

«Передсвятковий та останній день місяця - санітарні дні, коли передачі теж не приймаються. Це означає, що тільки 3 січня ми зможемо їй передати речі, необхідні для життя», - обурився депутат.

Також, за словами В.ФІЛЕНКА, незважаючи на незадовільний стан здоров’я, Ю.ТИМОШЕНКО утримується не в медчастині, а в звичайній камері зі ще однією жінкою.

«У якому корпусі і у якій камері - нам також не сказали», - повідомив народний депутат.

Він також додав, що вдень під колонією зібралося декілька сотень активістів та прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, які провели мітинг.

Наразі В.ФІЛЕНКО разом з іншими депутатами залишається у Харкові для того, щоб разом з Харківською організацією «Батьківщини» завтра привітати Ю.ТИМОШЕНКО з Новим роком.

«Зараз думаємо, як це зробити», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо про те, що Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 Харкова.

Начальник Качанівської жіночої виправної колонії №54. І.ПЕРВУШКІН вдень повідомив журналістам, що Ю.ТИМОШЕНКО після прибуття до колонії розмістили в тимчасовому слідчому ізоляторі. За його словами, екс-прем’єр-міністр України поміщена в семимісну камеру і перебуває там удвох з іншою слідчо-заарештованою.

