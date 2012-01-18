У МОЗ спростовують інформацію про знищення документів Тимошенко

Харків. 18 січня. УНІАН. У Міністерстві охорони здоров’я України спростовують інформацію про знищення документів медогляду екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 7 січня, який проводився після інциденту із втратою нею свідомості у колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник міністра охорони здоров’я, керівник комісії лікарів МОЗ, які обстежують Ю.ТИМОШЕНКО, Раїса МОЇСЕЄНКО запевнила журналістів, що на сьогодні всі документи про обстеження екс-прем’єра 7 січня знаходяться у медичній справі.

«Те, що стосується безпосередньо підписів, де я особисто ставила підписи або мої заступники, заступники голові комісії, жодного запису я не побачила, щоб він десь дівся. Все знаходиться в документах», - сказала Р.МОЇСЕЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО після прийому нібито ліків від ГРВІ знепритомніла. За його словами, лікарі більше двох годин не могли вивести її з критичного стану.

Натомість у прес-службі Державної пенітенціарної служби заявили, що стан здоров‘я Ю.ТИМОШЕНКО задовільний і вона перебуває під постійним наглядом медпрацівників Державної пенітенціарної служби та Міністерства охорони здоров’я.

У ДПтСУ зауважили, що 7 січня було проведено медичне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО. «Це було викликано тим, що ввечері 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО відчула себе зле та звернулася до своєї сусідки по камері з проханням покликати медпрацівників установи. Вже через 4 хвилини Ю.ТИМОШЕНКО було надано первинну медичну допомогу», - запевнили у пенітенціарній службі.