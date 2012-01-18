Під колонією зібралися прихильники Тимошенко

Харків. 18 січня. УНІАН. Поблизу Качанівської виправної колонії Харкова зібралося близько 50 прихильників засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО тримають символіку політичної партії «Батьківщина» і транспаранти з написами: «Ні – політичним репресіям!», «Юля, тримайся, владу – геть!», «Владо, припини катували Юлю!».

Люди бажають зустрітися з послом Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ, який сьогодні прибув до Харкова для зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО, та висловити йому «протест проти системи й такого відношення до Юлії Тимошенко».

Як повідомляв УНІАН, в Україні 18-19 січня з візитом перебуває посол Франції з прав людини Ф.ЗІМЕРЕ. В рамках візиту він звернувся до відповідних українських органів з проханням про зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО.

Близько 14.30 Ф.ЗІМЕРЕ проведе брифінг перед Качанівською виправною колонією.