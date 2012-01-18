Послу Франції цікаво побачити, як утримують в’язнів у Качанівській колонії

Харків. 18 січня. УНІАН. Послу Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ не пропонували ознайомитися з умовами утримання ув’язнених у Качанівській виправній колонії Харкова, де утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на брифінгу, який відбувся біля Качанівської виправної колонії.

«Мені це не запропонували. Звісно, мені було би цікаво дізнатися про умови перебування тут ув’язнених. Але якщо я перетну ворота, то зроблю це для того, щоб зустрітися з пані ТИМОШЕНКО», - сказав Ф.ЗІМЕРЕ,

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ф.ЗІМЕРЕ не отримав дозволу на відвідування Ю.ТИМОШЕНКО. Він зауважив, що причиною відмови стало проведення слідчих дій з екс-прем’єр-міністром.