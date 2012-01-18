Металіст громить своїх суперників у спарингах

Харків. 18 січня. УНІАН. У другому тренувальному матчі на зборах в Об`єднаних Арабських Еміратах харківський Металіст упевнено переміг клуб Локомотив із Ташкента.

Рахунок матчу, який відбувся 18 січня, 4:0 на користь харків’ян, повідомляє прес-служба Металіста.

Голи в харків’ян забили Вільягра (24), Соса (29) і Шелаев (57,63).

У першому таймі за Металіст виступили: Дишленковіч – Вільягра, Торсигльєри, Папа Гуйє, Фініньо, Соса, Торрес, Едмар, Марлос, Тайсон-к, Крістальдо.

Склад Металіста в другому таймі: Старцев – Бордіян, Березовчук, Обрадовіч-к, Пшеничних, Романчук, Валяєв, Шелаєв, Радченко, Воробей, Девіч.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Металіст виграв свій перший матч спаринг на зборах в ОАЕ в узбецького клубу Насаф з рахунком 2:0 (голи забили Марлос і Бланко)

20 січня в Абу-Дабі планується зустріч Металіста з московським Спартаком, 23 січня відбудеться матч з Динамо (Москва).